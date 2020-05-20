В США арестовали выстрелившего в повара за просьбу надеть маску мужчину

Фото: W. G. Allgoewer / blickwinkel / Global Look Press

В городе Аврора в американском штате Колорадо арестовали мужчину, который выстрелил в повара в местном кафе из-за просьбы надеть медицинскую маску. Об этом сообщает телеканал KDVR.

27-летнего Кельвина Уотсона арестовали утром в понедельник. Его обвиняют в покушении на убийство.

Ранее сотрудники кафе заявили в полицию, что Уотсон зашел в заведение после полуночи 14 мая. Мужчина не следовал рекомендациям санитарных служб и не носил медицинскую маску.

Официантка сказала ему, что не будет его обслуживать, пока тот не наденет средство индивидуальной защиты. Уотсон ушел, а затем вернулся с маской, но не стал ее надевать. Ему повторили требование, после чего мужчина достал пистолет, положил его на прилавок и начал угрожать повару, говорится в судебных документах.