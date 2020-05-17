Не менее 13 человек пострадали при стрельбе на поминальной службе в США

Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы во время поминальной службы в штате Луизиана (США). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя полиции.

Инцидент произошел в субботу в 21:15 (05:15 воскресенья по мск) в городе Богалуса. Как сообщили в полиции, один человек находится в критическом состоянии, данных о погибших не поступало.

Подозреваемый не задержан. Полиция ведет расследование.

11 мая в результате стрельбы в городе Форт-Уэрт в штате Техас (США) были ранены пять человек. Тогда стрельба произошла на территории парка, где в момент инцидента находились около 600 человек. Пострадавших доставили в медучреждения.