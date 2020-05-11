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Пять человек пострадали при стрельбе в парке в Техасе

Пять человек получили ранения в результате стрельбы в городе Форт-Уэрт в штате Техас (США), сообщает в Facebook местная полиция.

По словам представителя полиции, стрельба происходила в парке. В то время там находились порядка 600 человек. Свидетели инцидента сообщили, что услышали около 30 выстрелов.

Пятерых пострадавших доставили в ближайшие больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

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Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Представитель полиции заявил, что будет проведено расследование произошедшего.

В феврале в Техасе семь человек получили ранения в результате стрельбы на вещевом рынке города Хьюстон. Серьезных ранений ни у кого не было, подозреваемого задержали на месте происшествия.
 

Теги: Техас, стрельба, США
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