Пять человек пострадали при стрельбе в парке в Техасе

Пять человек получили ранения в результате стрельбы в городе Форт-Уэрт в штате Техас (США), сообщает в Facebook местная полиция.

По словам представителя полиции, стрельба происходила в парке. В то время там находились порядка 600 человек. Свидетели инцидента сообщили, что услышали около 30 выстрелов.

Пятерых пострадавших доставили в ближайшие больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Представитель полиции заявил, что будет проведено расследование произошедшего.