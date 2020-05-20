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Фрегат «Адмирал Григорович» ВМФ России взял курс на Индийский океан

Фото: Александр Карпушкин / ТАСС
Фото: Александр Карпушкин / ТАСС

Российский фрегат «Адмирал Григорович» направился из Средиземного моря в Индийский океан «для демонстрации флага». Об этом заявил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев, передает «Интерфакс».

По его словам, корабль начал проходить Суэцкий канал в сопровождении спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру».

После прохода Суэцкого канала они направятся в Красное море, затем пройдут Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив, из которого попадут в Индийский океан.

«Технические возможности обоих представителей Черноморского флота позволяют выполнить поставленные задачи в южных широтах», — подчеркнул Рулев.

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Ранее «Адмирал Григорович» и «Профессор Николай Муру» выполняли задачи постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море.

«Адмирал Григорович» вместе с фрегатом «Адмирал Макаров», оснащенные крылатыми ракетами «Калибр», вышли из Севастополя в Средиземное море, чтобы присоединиться к соединению российского ВМФ, 28 февраля. Проход кораблей через пролив Босфор происходил во время эскалации конфликта в сирийской провинции Идлиб.



 

Теги: Индийский океан, фрегат, ВМФ России, «Адмирал Григорович»
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