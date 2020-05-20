Фрегат «Адмирал Григорович» ВМФ России взял курс на Индийский океан

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Российский фрегат «Адмирал Григорович» направился из Средиземного моря в Индийский океан «для демонстрации флага». Об этом заявил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев, передает «Интерфакс».

По его словам, корабль начал проходить Суэцкий канал в сопровождении спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру».

После прохода Суэцкого канала они направятся в Красное море, затем пройдут Баб-эль-Мандебский пролив и Аденский залив, из которого попадут в Индийский океан.

«Технические возможности обоих представителей Черноморского флота позволяют выполнить поставленные задачи в южных широтах», — подчеркнул Рулев.