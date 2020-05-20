СК начал проверку после обрушения лестницы в доме в Саратовской области

Фото: СК РФ

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения лестницы в жилом многоэтажном доме в Энгельсе. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Саратовской области.

По данным ведомства, инцидент произошел примерно в 8:30 утра 20 мая — рухнул ведущий на третий этаж лестничный марш. «Под тяжестью упавшей лестницы обрушился также лестничный пролет второго этажа», — говорится в сообщении.

По данным СК, в результате обрушения получила травмы 36-летняя женщина. Спасатели извлекли ее из-под завала, после чего передали медикам. Пострадавшая находится в больнице.

Специалисты изучают место происшествия. В СК добавили, что СМИ сообщали о признании дома аварийным в 2018 году, и пообещали дать юридическую оценку действиям лиц, отвечающих за данный дом.