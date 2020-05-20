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Сбербанк обнаружил более 70 фейковых сайтов госуслуг

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Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Сбербанк обнаружил более 70 фейковых сайтов госуслуг, которые используют мошенники для обмана граждан на фоне эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

Чаще всего злоумышленники используют для обмана темы пособий и выплат во время эпидемии. Аналогичные вариации встречаются в доменных именах поддельных сайтов — vyplaty, posobie и другие.

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Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Кроме того, в Сбербанке отметили активность мошенников, представляющихся кадровыми агентствами и предлагающих удаленную работу. При фальшивом трудоустройстве с соискателя просят деньги на оборудование или другие цели.

Аферисты также предлагают купить в Сети фейковые тесты на коронавирус, оформить возврат налогов, приобрести акции известных компаний.

Ранее в мае в Сбербанке предупреждали, что мошенники могут обзванивать граждан, сообщать о контактировании с носителями коронавируса и предлагать пройти тестирование за деньги. После перечисления средств они переставали выходить на связь. Злоумышленники в период эпидемии нередко выдают себя за врачей, предлагают приобрести выдаваемые за дорогие лекарства биодобавки, отмечали в банке.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: мошенничество, Сбербанк, коронавирус
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