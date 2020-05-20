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Сбербанк обнаружил более 70 фейковых сайтов госуслуг, которые используют мошенники для обмана граждан на фоне эпидемии коронавируса. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

Чаще всего злоумышленники используют для обмана темы пособий и выплат во время эпидемии. Аналогичные вариации встречаются в доменных именах поддельных сайтов — vyplaty, posobie и другие.

Кроме того, в Сбербанке отметили активность мошенников, представляющихся кадровыми агентствами и предлагающих удаленную работу. При фальшивом трудоустройстве с соискателя просят деньги на оборудование или другие цели.

Аферисты также предлагают купить в Сети фейковые тесты на коронавирус, оформить возврат налогов, приобрести акции известных компаний.