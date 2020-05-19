Более половины россиян продолжат экономить после снятия ограничений

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Более половины россиян (56%) заявили о намерении жить в режиме экономии после снятия ограничительных мер, введенных в стране из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты опроса банка «Открытие», поступившие в РБК.

Так, 22% опрошенных россиян сообщили, что потеряли работу, в связи с чем им неизбежно придется экономить. Еще 34% респондентов отметили, что им приходилось экономить и до нового кризиса.

«Только 4% россиян (6% москвичей) намерены тратить после карантина больше, чем до начала пандемии. 34% (46% в Москве и Московской области) надеются обойтись в посткарантинной жизни без сильной экономии», — говорится в исследовании.

Также 29% опрошенных заявили, что они делают запасы на зиму за счет урожая на даче, которые пригодятся им при повышении цен на продукты. Еще 25% россиян сочли необходимыми такие запасы из-за снижения уровня доходов. О намерении не менять привычки и не делать запасы объявили 46% респондентов.