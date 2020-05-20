В Кузбассе выявили 23 новых зараженных коронавирусом

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За прошедшие сутки в Кемеровской области выявлены 23 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Больше всего новых заболевших — восемь человек — в Новокузнецке. В столице региона COVID-19 подтвержден за сутки у одного человека. Всего к утру 20 мая в Кузбассе было выявлено 365 пациентов с коронавирусом.

По данным властей, 123 человека выздоровели (плюс шесть за сутки), семеро скончались. На домашней изоляции, а также под наблюдением врачей в стационарах и обсерваторах находятся более 7,3 тыс. человек.

Власти Кемеровской области в конце апреля анонсировали поэтапный ввод пропускной системы на фоне сохраняющегося режима всеобщей самоизоляции.