Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 72,39 (-0,59) Quote, 13:01
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 79,17 (+0,23) Quote, 13:01
Собянин ответил на вопрос о сроках открытия салонов красоты в Москве Общество, 23:39 В Совфеде предложили страховать медиков при работе в условиях эпидемии Общество, 23:30 Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими Общество, 23:25 В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 23 человек Общество, 22:49 Как справиться с тревогой и паническими атаками Совместный проект, 22:45 В Москве умерли еще 75 человек с коронавирусом Общество, 22:42 Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию на Украине и борьбу с COVID-19 Политика, 22:34 Глава Ростуризма заявила о начале выхода отрасли из карантина с 1 июня Общество, 22:29 Отмена «нерабочих дней»: новые обязанности для работодателей Pro, 22:28 Умер режиссер Александринского театра Владимир Голуб Общество, 22:08 В Подмосковье при жесткой посадке погиб экипаж Ми-8 Минобороны Общество, 21:58 Почему «зумеры» не похожи на «бумеров» и других предшественников Совместный проект, 21:46 ЛУКОЙЛ объявил о плане вернуть всех сотрудников на работу в офис до июня Бизнес, 21:38 СК завел дело из-за ролика о продаже масок из гуманитарной помощи Общество, 21:37
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 23 человек

Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусной инфекцией COVID-19 более 20 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

По данным штаба, причиной роста числа заболевших в регионе стал «семейно-бытовой контакт» с парикмахером, после которого медики обследовали членов семи семей. Идет ли речь о клиентах парикмахера, в штабе не уточнили.

Прогулки и стрижки: как регионы смягчают ограничения из-за COVID-19
Общество
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

У 23 человек анализ на COVID-19 оказался положительным, заболевание у них проходит без симптомов, поэтому они остаются дома под медицинским наблюдением. Результаты теста еще 25 человек, которые контактировали с парикмахером, оказались отрицательными, они находятся на самоизоляции.

Самого парикмахера госпитализировали в белгородскую городскую больницу № 2.

По данным штаба, из-за «семейно-бытового контакта» от работы также отстранили пятерых сотрудников агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм», их тесты на COVID-19 оказались отрицательными.

Еще три российских региона смягчили ограничения из-за пандемии COVID-19
Общество
Астрахань, Россия

Всего по состоянию на 19 мая коронавирусную инфекцию в регионе подтвердили у 1361 человека, выздоровели 384 пациента, 12 человек умерли. Всего в России число подтвержденных случаев заражения достигло 299,9 тыс., умерли 2837 человек.

9 апреля губернатор Белгородской области Евгений Савченко разрешил возобновить работу ряду организаций, которые закрылись из-за пандемии. В их числе оказались парикмахерские и салоны красоты.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Белгородская область, коронавирус
Материалы по теме
Собянин заявил об избежавшей ужасного прогноза по коронавирусу Москве
Общество
СМИ назвали число умерших в России от коронавируса медиков
Общество
Собянин назвал число тяжелобольных с коронавирусом в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter