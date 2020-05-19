В Белгородской области парикмахер заразил коронавирусом более 23 человек

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В Ракитянском районе Белгородской области парикмахер заразил коронавирусной инфекцией COVID-19 более 20 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

По данным штаба, причиной роста числа заболевших в регионе стал «семейно-бытовой контакт» с парикмахером, после которого медики обследовали членов семи семей. Идет ли речь о клиентах парикмахера, в штабе не уточнили.

У 23 человек анализ на COVID-19 оказался положительным, заболевание у них проходит без симптомов, поэтому они остаются дома под медицинским наблюдением. Результаты теста еще 25 человек, которые контактировали с парикмахером, оказались отрицательными, они находятся на самоизоляции.

Самого парикмахера госпитализировали в белгородскую городскую больницу № 2.