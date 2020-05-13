Госдума запретила избираться осужденным по статьям средней тяжести

Депутаты приняли закон, предложенный представителями «Единой России», который ограничивает избирательные права граждан, осужденных по 50 статьям УК

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применения насилия в отношении представителя власти. Текст закона размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

В соответствии с законом, занимать выборные должности не смогут лица осужденные по этим статьям, у которых на момент выборов не истекли пять лет со дня снятия или погашения судимости. В список статей вошли:

убийство в состоянии аффекта;

доведение до самоубийства;

причинение вреда здоровью средней тяжести;

воспрепятствование осуществлению избирательных прав;

кража;

мошенничество и другие.

Статьи, связанные с неоднократным нарушением порядка проведения массовых акций (ст. 212.1, «дадинская статья», по имени Ильдара Дадина, первого осужденного по ней), публичными призывами к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности (ст. 280.1) и применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозой применения насилия в отношении представителя власти или его близких (ч. 1 ст. 318.1 УК) были внесены в законопроект ко второму чтению, которое прошло накануне. В числе осужденных по этим статьям были участники протестов в Москве летом 2019 года.