Кембриджский университет отменил все очные лекции до 2021 года

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Кембриджский университет стал первым в Британии, отменившим все очные лекции в будущем учебном году из-за коронавируса. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на заявление учебного заведения.

Как говорится в заявлении, лекции отменены из-за «возможной необходимости дальнейшего социального дистанцирования».

Кембридж планирует проводить лекции в интернете, а также рассматривает возможность продолжить обучение в очном формате небольшими группами при соблюдении санитарных требований. В университете отметили, что решение об отмене обучения может быть пересмотрено при изменении эпидемиологической обстановки или иных рекомендациях правительства Великобритании.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков ранее в мае заявлял, что 23% российских вузов из-за коронавируса отказались от проведения госэкзаменов и оставили в рамках итоговых аттестаций только защиту диплома.

В военных вузах страны из-за эпидемии COVID-19 был досрочно завершен учебный год. Глава Минобороны распорядился закончить образовательный процесс 5 мая. При этом в ведомстве отмечали, что учебную программу заведения выполнили полностью.