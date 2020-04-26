В Нидерландах коронавирусом заболели норки на двух фермах
На двух норковых фермах в нидерландской провинции Северный Брабант коронавирусную инфекцию обнаружили у норок. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики, сельского хозяйства и инноваций страны.
По словам главы министерства Каролы Схаутен, у животных на фермах в муниципалитетах Ларбек и Гемерт Бакель были выявлены симптомы COVID-19, в том числе проблемы с дыханием, повышенная смертность.
Власти полагают, что заболевание передалось к животным от человека, так как у некоторых сотрудников ферм наблюдались симптомы COVID-19. Чтобы не допустить распространение заболеваний, животные и отходы их жизнедеятельности запретили вывозить за пределы ферм. Въезд туда закрыт. Также медики не советуют гулять поблизости от мест разведения норок.
Схаутен заявила, что ученые ранее доказали подверженность хорьков, а следовательно, и норок, коронавирусу. При этом другие животные, по всей видимости, не заражаются COVID-19.
Ранее в апреле Associated Press сообщило, что в американском штате Нью-Йорк анализы двух домашних кошек показали наличие у них коронавируса. В министерстве сельского хозяйства США заявили, что это первый подтвержденный случай заражения домашних животных в стране.
Представитель центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Кейси Бартон Бейравиш сообщила, что пока нет доказательств, что животные могут передавать COVID-19 людям. Однако в качестве мер безопасности посоветовала не подпускать своих питомцев к другим животным и чужим людям.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом