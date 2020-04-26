В Нидерландах коронавирусом заболели норки на двух фермах

Фото: Jonas Walzberg / dpa / Global Look Press

На двух норковых фермах в нидерландской провинции Северный Брабант коронавирусную инфекцию обнаружили у норок. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики, сельского хозяйства и инноваций страны.

По словам главы министерства Каролы Схаутен, у животных на фермах в муниципалитетах Ларбек и Гемерт Бакель были выявлены симптомы COVID-19, в том числе проблемы с дыханием, повышенная смертность.

Власти полагают, что заболевание передалось к животным от человека, так как у некоторых сотрудников ферм наблюдались симптомы COVID-19. Чтобы не допустить распространение заболеваний, животные и отходы их жизнедеятельности запретили вывозить за пределы ферм. Въезд туда закрыт. Также медики не советуют гулять поблизости от мест разведения норок.

Схаутен заявила, что ученые ранее доказали подверженность хорьков, а следовательно, и норок, коронавирусу. При этом другие животные, по всей видимости, не заражаются COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Ранее в апреле Associated Press сообщило, что в американском штате Нью-Йорк анализы двух домашних кошек показали наличие у них коронавируса. В министерстве сельского хозяйства США заявили, что это первый подтвержденный случай заражения домашних животных в стране.

Представитель центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Кейси Бартон Бейравиш сообщила, что пока нет доказательств, что животные могут передавать COVID-19 людям. Однако в качестве мер безопасности посоветовала не подпускать своих питомцев к другим животным и чужим людям.