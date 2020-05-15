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Пандемия коронавируса ,  
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Зеленский приказал начать массовое тестирование на COVID-19 на Украине

Власти Украины решили начать массовое тестирование граждан для борьбы с распространением коронавируса. Тестировать будут всех людей с похожими с симптомами, а также медиков, полицейских и сотрудников других служб
Владмимир Зеленский
Владмимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о начале обязательного массового тестирования в стране. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента,

Соответствующий закон был принят Верховной радой 7 мая. Он предусматривает обязательное тестирование на коронавирус всех граждан с симптомами, схожими с признаками COVID-19, всех контактировавших с больными, всех медиков в «коронавирусных» больницах, сотрудников полиции, нацгвардии и сотрудников других учреждений, задействованных в борьбе с эпидемией.

Закон предусматривает и другие меры. К борьбе с коронавирусом теперь разрешается привлекать не только врачей-специалистов, но и интернов, а также медицинских работников, у которых нет соответствующей квалификации «с учетом ограничений в отношении такого привлечения». Тем, кто находится на лечении или самоизоляции из-за заражения  будут выплачивать пособие в размере половины их средней заработной платы. Медработникам в таких обстоятельствах средняя заработная плата будет выплачиваться в полном размере.

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Правительство и Минздрав должны будут централизованно, на специальном сайте, публиковать данные о статистике тестирования, средствах, направленных на борьбу с эпидемией.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, как передает УНИАН, сообщил, что массовое тестирование начнется тогда, когда в Минздраве утвердят его алгоритмы проведения и использования результатов. По его словам, этот приказ глава Минздрава Максим Степанов может подписать сегодня. Ляшко отметил, что проведение тестирования будет зависеть от того, хватит ли властям имеющихся тестов. «Мы говорим о массовости этого тестирования в конкретном понимании слова «массовость» — оно будет доступнее, чем тестирование методом ПЦР, поскольку способность лабораторий нашего государства проводить такое тестирование — около миллиона тестов в сутки. Главное — чтобы они присутствовали и использовались для проведения этого тестирования. В то же время для диагностической цели будет использоваться тестирование в случае, если будет характерная клиническая картина», — рассказал он.

Согласно последним официальным данным, на Украине зафиксировано 17,3 тыс. больных коронавирусной инфекцией. 476 человек умерли. В числе заболевших — 3,4 тыс. медработников.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: тестирование, Украина, Владимир Зеленский
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