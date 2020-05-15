Зеленский приказал начать массовое тестирование на COVID-19 на Украине

Власти Украины решили начать массовое тестирование граждан для борьбы с распространением коронавируса. Тестировать будут всех людей с похожими с симптомами, а также медиков, полицейских и сотрудников других служб

Владмимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о начале обязательного массового тестирования в стране. Об этом сообщила пресс-служба украинского президента,

Соответствующий закон был принят Верховной радой 7 мая. Он предусматривает обязательное тестирование на коронавирус всех граждан с симптомами, схожими с признаками COVID-19, всех контактировавших с больными, всех медиков в «коронавирусных» больницах, сотрудников полиции, нацгвардии и сотрудников других учреждений, задействованных в борьбе с эпидемией.

Закон предусматривает и другие меры. К борьбе с коронавирусом теперь разрешается привлекать не только врачей-специалистов, но и интернов, а также медицинских работников, у которых нет соответствующей квалификации «с учетом ограничений в отношении такого привлечения». Тем, кто находится на лечении или самоизоляции из-за заражения будут выплачивать пособие в размере половины их средней заработной платы. Медработникам в таких обстоятельствах средняя заработная плата будет выплачиваться в полном размере.

Правительство и Минздрав должны будут централизованно, на специальном сайте, публиковать данные о статистике тестирования, средствах, направленных на борьбу с эпидемией.