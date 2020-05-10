В Подмосковье ответили на данные о жалобах врачей на нехватку костюмов

Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Олег Какурин прокомментировал информацию о том, что подмосковным врачам приходится работать с больными коронавирусом в строительных комбинезонах из-за нехватки медицинских костюмов. Его слова РБК передала пресс-служба администрации Подмосковья.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой все бригады скорой медицинской помощи обеспечены дополнительными средствами индивидуальной защиты — медицинскими масками, защитными очками, специальными защитными костюмами, бахилами, перчатками, антисептическими и дезинфицирующими средствами, которые соответствуют необходимым классам защиты», — сообщил он.

По его словам, сообщений о нехватке средств индивидуальной защиты у выездных бригад руководству подмосковной станции скорой медицинской помощи не поступало.

О жалобах подмосковных врачей губернатору Андрею Воробьеву на нехватку медицинских костюмов и средств защиты ранее сообщил Telegram-канал Baza.

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