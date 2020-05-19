Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Власти Санкт-Петербурга подтвердили запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Администрация Петербурга получила предписание главного государственного санитарного врача по городу, в котором говорится о необходимости запретить такие церемонии, отмечается в сообщении.

«Вместе с тем, по мнению губернатора Александра Беглова, ситуация требует определить условия, при которых участие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания и похорон будет возможно», — сообщает администрация.

Сейчас совместно с Роспотребнадзором уточняется порядок участия людей в прощальных церемониях при соблюдении противоэпидемиологических норм. Так, решается вопрос о приспособлении одного из девяти ритуальных залов крематория Санкт-Петербурга для проведения церемоний без личного прощания родственников с покойным.