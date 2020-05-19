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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Петербурга разъяснили запрет на прощание с умершими

Власти Санкт-Петербурга подтвердили запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Администрация Петербурга получила предписание главного государственного санитарного врача по городу, в котором говорится о необходимости запретить такие церемонии, отмечается в сообщении.

«Вместе с тем, по мнению губернатора Александра Беглова, ситуация требует определить условия, при которых участие близких родственников или законных представителей в церемонии прощания и похорон будет возможно», — сообщает администрация.

Сейчас совместно с Роспотребнадзором уточняется порядок участия людей в прощальных церемониях при соблюдении противоэпидемиологических норм. Так, решается вопрос о приспособлении одного из девяти ритуальных залов крематория Санкт-Петербурга для проведения церемоний без личного прощания родственников с покойным.

В Петербурге попросили Попову прояснить запрет на участие в похоронах
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Иликовское кладбище, Санкт-Петербург

В администрации пояснили, что на кладбищах Санкт-Петербурга услуги по организации церемоний прощания не предоставляются, но запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на правительство Санкт-Петербурга сообщила, что с 12 мая в городе из-за эпидемии коронавируса запрещено проведение ритуальных церемоний прощания с покойными вне зависимости от того, умерли они от COVID-19 или по другим причинам.

«Фонтанка» со ссылкой на справочную службу ГУП «Ритуальные услуги» передавала, что для всех умерших теперь обязателен закрытый гроб. В ритуальной службе «Обряд» подтвердили порталу Piter.tv эту информацию. Там также уточнили, что организовывать прощание нельзя ни на кладбищах, ни в крематориях. Однако родственники могут присутствовать в тот момент, когда гроб грузится машину.

Теги: Санкт-Петербург, коронавирус
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