Лавров обсудил с главой МИД ФРГ ситуацию на Украине и борьбу с COVID-19

Хайко Маас (Фото: МИД России / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ФРГ Хайко Маасом. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Во время разговора министры обсудили вопросы двусторонних российско-германских отношений и ряд международных тем, в том числе ситуацию на юго-востоке Украины.

МИД отмечает, что Лавров указал на «важность побуждения Киева к безусловному и полному выполнению договоренностей, достигнутых по итогам саммита глав государств «нормандского формата» в декабре 2019 года в Париже» и необходимость их практической реализации.

Кроме того, министры обсудили борьбу с пандемией коронавируса. Обе стороны высказались за координацию глобальных усилий по противодействию пандемии. Лавров и Маас выразили надежду, что этому поспособствует 73-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Также российский министр отметил, что слова Мааса о неприемлемости искажения исторической правды о развязывании Второй мировой войны в его авторской статье, опубликованной в немецком журнале Spigel, прозвучали особенно актуально в год празднования 75-й годовщины освобождения Европы от нацизма.

8 мая Spiegel опубликовал статью Хайко Мааса и историка Андреаса Виршинга под названием «Нет политики без истории». Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за ее начало уже взяла на себя Германия.