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Пандемия коронавируса ,  
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Путин и Меркель обсудили коронавирус и конфликт на Украине

Ахен, Германия
Ахен, Германия (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении.

Стороны договорились поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств, а также координировать международное сотрудничество по борьбе с эпидемией при активном участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), указывает Кремль.

Кроме того, лидеры подробно обсудили урегулирование конфликта на Украине, поддержали выполнение решений «нормандского формата» и поприветствовали обмен пленными между Киевом, ДНР и ЛНР, который состоялся на прошлой неделе, сообщает Кремль.

Также Путин и Меркель затронули ситуацию в Сирии и Ливии и положение на мировом рынке нефти.

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Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, Германия занимает четвертое в мире место по числу пациентов с коронавирусом. В стране зафиксировали 148 тыс. случаев заражения инфекцией, 51 тыс. пациентов умерли.

15 апреля Меркель объявила о частичном снятии карантина. Хотя возвращения к «нормальной жизни» можно ожидать через несколько недель или месяцев, указала канцлер, в стране возобновят обучение в школах, а также откроют парикмахерские, магазины площадью не больше 800 кв. м, веломагазины и книжные.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Ангела Меркель, коронавирус
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