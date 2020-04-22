Путин и Меркель обсудили коронавирус и конфликт на Украине

Ахен, Германия (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено вопросам борьбы с пандемией коронавируса», — говорится в сообщении.

Стороны договорились поддерживать двусторонние контакты по линии профильных министерств, а также координировать международное сотрудничество по борьбе с эпидемией при активном участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), указывает Кремль.

Кроме того, лидеры подробно обсудили урегулирование конфликта на Украине, поддержали выполнение решений «нормандского формата» и поприветствовали обмен пленными между Киевом, ДНР и ЛНР, который состоялся на прошлой неделе, сообщает Кремль.

Также Путин и Меркель затронули ситуацию в Сирии и Ливии и положение на мировом рынке нефти.