СМИ сообщили о минировании десятков больниц в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Угрозы о массовых «минированиях» поступили в адрес нескольких десятков медучреждений. О «минировании» порядка 40 медучреждений сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, источник ТАСС сообщил об угрозе взрыва, полученных 50 столичными клиниками.

По словам собеседников агентств, после получения анонимных сообщений правоохранительные органы приступили к проверкам медучреждений с помощью кинологов.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Москве, однако в ведомстве посоветовали обратиться в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве в свою очередь сообщили РБК, что не владеют данной информацией.

РБК также обратился за комментарием в департамент здравоохранения Москвы.