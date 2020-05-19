Новости без коронавируса , 19 мая, 20:54
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СМИ сообщили о минировании десятков больниц в Москве
Угрозы о массовых «минированиях» поступили в адрес нескольких десятков медучреждений. О «минировании» порядка 40 медучреждений сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы, источник ТАСС сообщил об угрозе взрыва, полученных 50 столичными клиниками.
По словам собеседников агентств, после получения анонимных сообщений правоохранительные органы приступили к проверкам медучреждений с помощью кинологов.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Москве, однако в ведомстве посоветовали обратиться в полицию. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве в свою очередь сообщили РБК, что не владеют данной информацией.
РБК также обратился за комментарием в департамент здравоохранения Москвы.
Волна ложных сообщений о минировании началась в ноябре прошлого года, целью злоумышленников стали суды, торговые центры, станции метро, аэропорты и школы. Так, в начале мая неизвестные «заминировали» больницу в Коммунарке и еще несколько медучреждений, но эвакуация больных и персонала при этом не проводилась. В конце марта сообщения об угрозах взрыва также поступили на электронную почту более чем 20 медицинских учреждений в Москве.