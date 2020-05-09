Неизвестные «заминировали» больницу в Коммунарке

В общей сложности в сообщениях говорилось о минировании десяти больниц. Эвакуация персонала не проводилась

Больница в Коммунарке (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В Москве неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких больниц, в том числе и ГКБ № 40, расположенной в Коммунарке. Как сообщает агентство ТАСС, анонимные заявления поступили по телефону. В свою очередь, источник агентства «РИА Новости» заявил, что в случае с больницей в Коммунарке сообщение было получено по электронной почте.

Указывается, что эвакуация персонала и больных не проводилась.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией. Об этом же РБК заявили и в столичном департаменте здравоохранения.

Личность автора сообщений пока не установлена.

В конце марта сообщения об угрозе взрыва поступили на электронную почту более чем 20 медицинских учреждений в Москве. Среди них были Боткинская больница, Центральная клиническая больница РАН, НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей, медцентр «Нова Клиник», Лечебный центр на улице Тимура Фрунзе. Также были «заминированы» Центральная районная больница в Балашихе, детская поликлиника в Наро-Фоминске, больница № 119 в Химках.