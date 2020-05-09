Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 73,87 (-0,24) Quote, 08 мая, 13:19
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 80 (-0,06) Quote, 08 мая, 13:19
ESPN признала российскую тройку лучшей в истории «Детройт Ред Уингз» Спорт, 17:28 Умер один из создателей рок-н-ролла Литтл Ричард Общество, 17:15 Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде Общество, 17:10 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 мая Общество, 17:05 Собянин в День Победы дистанционно пообщался с ветеранами Общество, 17:04 Против бывшего футболиста «Спартака» возбудили дело из-за угроз убийством Спорт, 16:54 На крупнейшем золотодобывающем предприятии России заболели 89 сотрудников Общество, 16:51 Неизвестные «заминировали» больницу в Коммунарке Общество, 16:41 Власти Петербурга подтвердили смерть двух врачей от коронавируса Общество, 16:22 Минобороны сообщило об окончании строительства храма в парке «Патриот» Общество, 16:19 Зеленский пообещал поставить мемориальные колокола в Крыму и Донецке Общество, 16:02 Полиция не сочла проживание не по месту регистрации нарушением изоляции Общество, 15:46 Депутатов Госдумы обязали ходить на заседания в масках и перчатках Политика, 15:42 Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово Общество, 15:31
Общество ,  
0 

Неизвестные «заминировали» больницу в Коммунарке

В общей сложности в сообщениях говорилось о минировании десяти больниц. Эвакуация персонала не проводилась
Больница в Коммунарке  
Больница в Коммунарке   (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В Москве неизвестные сообщили о минировании сразу нескольких больниц, в том числе и ГКБ № 40, расположенной в Коммунарке. Как сообщает агентство ТАСС, анонимные заявления поступили по телефону. В свою очередь, источник агентства «РИА Новости» заявил, что в случае с больницей в Коммунарке сообщение было получено по электронной почте.

Указывается, что эвакуация персонала и больных не проводилась.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией. Об этом же РБК заявили и в столичном департаменте здравоохранения.

Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Личность автора сообщений пока не установлена.

В конце марта сообщения об угрозе взрыва поступили на электронную почту более чем 20 медицинских учреждений в Москве. Среди них были Боткинская больница, Центральная клиническая больница РАН, НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей, медцентр «Нова Клиник», Лечебный центр на улице Тимура Фрунзе. Также были «заминированы» Центральная районная больница в Балашихе, детская поликлиника в Наро-Фоминске, больница № 119 в Химках.

Авторы: Артем Филипенок, Любовь Порываева
Теги: минирование
Материалы по теме
Неизвестные «заминировали» аэропорт Домодедово
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter