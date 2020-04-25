Российские истребители сопроводили бельгийский истребитель над Балтикой

Два российских истребителя Су-27 сопроводили над Балтикой самолет F-16 военно-воздушных сил Бельгии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

Самолеты Балтфлота обнаружили во время выполнения плановых полетов в пятницу над нейтральными водами Балтики воздушное судно, которое направлялось в сторону государственных границ России. Для проверки цели в воздух поднялись два российских Су-27: пилоты при сближении установили принадлежность самолета к ВВС Бельгии и взяли F-16 на сопровождение. После изменения курса этого самолета в сторону от России истребители продолжили выполнять плановые учебно-боевые задачи.

В пресс-службе Балтийского флота уточнили, что российские пилоты выполняли полеты в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее российские военные сопроводили разведывательный самолет США, который засекли над нейтральными водами Средиземного моря. Американский разведчик следовал в сторону российских военных объектов в Сирии, при его обнаружении с авиабазы Хмеймим взлетел российский истребитель. После этого американский разведчик изменил курс.