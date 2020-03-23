Москва попросила НАТО отказаться от учений в празднование 75-летия Победы

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 80,88 (+2,84) Quote, 13:39
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 86,71 (+2,55) Quote, 13:39
Планы оптимистов: в чем слабость антикризисных мер ЦБ и правительства Мнение, 15:44 Десятый самолет Минобороны вылетел в Италию для борьбы с коронавирусом Общество, 15:44 СК возбудил дело из-за заразившегося вирусом инфекциониста Ставрополья Общество, 15:42 Минкомсвязь создала порталы для оказавшихся в режиме изоляции Общество, 15:30 В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса Общество, 15:26 Что можно заказать из московских ресторанов на дом. Часть 2 Стиль, 15:20 Союз пенсионеров и волонтеры оценили решение о домашнем режиме пожилых Общество, 15:15 ФСБ сообщила о задержании на Сахалине планировавших нападение студентов Общество, 15:15 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта Общество, 15:08 Штаб назвал заболевания для обязательной самоизоляции из-за вируса Общество, 15:05 Вот только не надо «уникальных» проектов: как продать идею инвестору Pro, 15:05 Москва попросила НАТО отказаться от учений в празднование 75-летия Победы Политика, 15:04 Доллар снова поднялся выше 81 руб. Что это значит для биткоина Крипто, 14:57 Потанин объявил о выделении ₽1 млрд на поддержку НКО из-за коронавируса Общество, 14:54
Политика ,  
0 

Москва попросила НАТО отказаться от учений в празднование 75-летия Победы

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия обратилась к странам — членам НАТО с просьбой не проводить военные учения в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко, передает «РИА Новости».

«Мы обратились к европейским странам с призывом в этот период отказаться от активных учений», — сказал он.

По словам Грушко, пандемия коронавируса изменила ситуацию с проведением учений, «развернув все это в очередную плоскость». Он отметил, что на фоне распространения заболевания возрастает роль всех инструментов международного сотрудничества, в том числе по военной линии. «Сегодня мы видим, что жизнь расставляет все по своим местам», — отметил он.

Генсек НАТО оценил влияние коронавируса на боеспособность альянса
Политика

Финальная часть учений Defender Europe с участием 37 тыс. солдат из 18 стран должна была состояться в период с 20 апреля по 20 мая текущего года. 

Ранее Европейское командование США (EUCOM) сообщило, что из-за распространения коронавируса останавливает переброску военных в Европу для проведения учений. Часть связанных с Defender Europe, в том числе Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response, проводиться не будут, уточнили в EUCOM. 

Теги: НАТО в Европе, военные учения, коронавирус
Материалы по теме
Генсек НАТО оценил влияние коронавируса на боеспособность альянса
Политика
Лавров назвал отношение НАТО к работе с Россией «игрой с нулевой суммой»
Политика
Эксперты оценили данные об опасениях НАТО приближаться к Крыму из-за РЭБ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter