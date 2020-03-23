Москва попросила НАТО отказаться от учений в празднование 75-летия Победы

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Россия обратилась к странам — членам НАТО с просьбой не проводить военные учения в период празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае. Об этом сообщил замглавы МИД России Александр Грушко, передает «РИА Новости».

«Мы обратились к европейским странам с призывом в этот период отказаться от активных учений», — сказал он.

По словам Грушко, пандемия коронавируса изменила ситуацию с проведением учений, «развернув все это в очередную плоскость». Он отметил, что на фоне распространения заболевания возрастает роль всех инструментов международного сотрудничества, в том числе по военной линии. «Сегодня мы видим, что жизнь расставляет все по своим местам», — отметил он.

Финальная часть учений Defender Europe с участием 37 тыс. солдат из 18 стран должна была состояться в период с 20 апреля по 20 мая текущего года.