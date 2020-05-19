Сбербанк согласовал реструктуризацию лизинговых обязательств «Аэрофлота»

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Сбербанк согласовал реструктуризацию лизинговых обязательств авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа». Об этом РБК заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

«В завершающей стадии находится согласование реструктуризации по лизингу авиакомпании «Россия», — добавил он. По словам Попова, эту работу Сбербанк планирует завершить к концу мая.

О том, что в «Сбербанк Лизинг» поступил запрос «Аэрофлота» о реструктуризации лизинговых обязательств, стало известно в конце марта. После этого стороны начали обсуждать параметры реструктуризации долговых обязательств.

Ранее «ВТБ Лизинг» ввел лизинговые каникулы для «Аэрофлота», благодаря которым авиаперевозчик получил право не предоставлять платежи по 67 лайнерам с апреля до конца сентября.