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Авиакомпания «Россия» получила отсрочку по уплате налогов до октября

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Авиакомпания «Россия» получила отсрочку по выплате налогов и страховых взносов до середины октября, сообщил РБК источник, близкий к авиакомпании. В пресс-службе авиакомпании подтвердили РБК эту информацию, отказавшись от дальнейших комментариев.

«Речь идет о переносе платежей в том числе в Пенсионный фонд и отчислений по дополнительным страховым выплатам в другие фонды социального страхования», — пояснил собеседник РБК. По словам источника, размер отсрочки составляет более 250 млн руб. Об отсрочке в размере более 250 млн руб. также сообщил источник ТАСС, близкий к авиакомпании.

S7 и «Победа» не смогут получить отсрочку при уплате налогов
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Фото: Роман Пименов / ТАСС

«Положительное решение по переносу выплат в налоговые органы было принято в связи с тем, что авиакомпания «Россия» входит в перечень системообразующих организаций страны и реализует социально значимые услуги», — добавил источник РБК. По его словам, авиакомпания является одним из крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга в области транспорта, а ее сфера деятельности относится к наиболее пострадавшим из-за распространения коронавируса.

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Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

В апреле РБК писал, что некоторые крупные авиакомпании, включая S7, «Победу», «Уральские авиалинии» и Utair, не смогут претендовать на отсрочку при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов.

Компании, согласно правилам предоставления льгот, имеют право на отсрочку по налогам на четыре месяца только в случае падения доходов за предыдущий квартал более чем на 10%. Как отмечал президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир Тасун, «существенное сокращение доходов авиакомпаний началось со второй декады марта 2020 года, что при росте данных показателей в январе и феврале не привело к общему падению [доходов] за первый квартал на 10%». АЭВТ указывала, что на поддержку смогут претендовать только «Аэрофлот», «Россия», «Аврора» (входят в группу «Аэрофлот»), «Икар» и Red Wings.

Теги: «Россия», авиакомпания, налоги, отсрочка
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