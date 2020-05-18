Авиакомпания «Россия» получила отсрочку по уплате налогов до октября

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Авиакомпания «Россия» получила отсрочку по выплате налогов и страховых взносов до середины октября, сообщил РБК источник, близкий к авиакомпании. В пресс-службе авиакомпании подтвердили РБК эту информацию, отказавшись от дальнейших комментариев.



«Речь идет о переносе платежей в том числе в Пенсионный фонд и отчислений по дополнительным страховым выплатам в другие фонды социального страхования», — пояснил собеседник РБК. По словам источника, размер отсрочки составляет более 250 млн руб. Об отсрочке в размере более 250 млн руб. также сообщил источник ТАСС, близкий к авиакомпании.

«Положительное решение по переносу выплат в налоговые органы было принято в связи с тем, что авиакомпания «Россия» входит в перечень системообразующих организаций страны и реализует социально значимые услуги», — добавил источник РБК. По его словам, авиакомпания является одним из крупнейших налогоплательщиков Санкт-Петербурга в области транспорта, а ее сфера деятельности относится к наиболее пострадавшим из-за распространения коронавируса.

В апреле РБК писал, что некоторые крупные авиакомпании, включая S7, «Победу», «Уральские авиалинии» и Utair, не смогут претендовать на отсрочку при уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов.