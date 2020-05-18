Синоптики пообещали москвичам снег

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В ночь на четверг, 21 мая, в столичном регионе похолодает до плюс 2–4 градусов, возможен небольшой снег, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«В ночь со среды на четверг над Москвой пройдет холодный фронт. В воздухе покружит белый снег, его мало кто увидит. Образования покрова мы не ожидаем. Температура останется положительной. После этого в дневные часы будет прохладно: плюс 10–12 градусов», — сказал он.

Начиная с пятницы атмосферное давление в столице пойдет вверх, будет солнечно и прохладно — плюс 15–17 градусов, уточнил синоптик.

Ранее синоптики заявляли, что возвращения теплой погоды в Россию не стоит ждать до лета.