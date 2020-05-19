В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом
За последние сутки в Москве скончался 71 пациент с диагностированным коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех больных также была выявлена пневмония.
Общее количество летальных случаев в столице, таким образом, выросло до 1651.
Также, по данным штаба на утро 18 мая, в столице было зафиксировано 146 062 больных коронавирусом с начала пандемии, из них 115 569 сейчас проходят курс лечения. На Москву приходится более половины от всех заболевших в России (290 678). Также высок уровень заражения в Московской области (28 290) и Санкт-Петербурге (10 887).
Всего в Москве 28 913 человек вылечились от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом.