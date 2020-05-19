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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом

Общее количество смертей пациентов, зараженных COVID-19, в столице выросло до 1651. Также в Москве сейчас лечатся от коронавируса 115,5 тыс. человек

За последние сутки в Москве скончался 71 пациент с диагностированным коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех больных также была выявлена пневмония.

Общее количество летальных случаев в столице, таким образом, выросло до 1651.

Также, по данным штаба на утро 18 мая, в столице было зафиксировано 146 062 больных коронавирусом с начала пандемии, из них 115 569 сейчас проходят курс лечения. На Москву приходится более половины от всех заболевших в России (290 678). Также высок уровень заражения в Московской области (28 290) и Санкт-Петербурге (10 887).

Всего в Москве 28 913 человек вылечились от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом.

В Москве зафиксировали самый низкий прирост зараженных COVID с 30 апреля
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В понедельник, 18 мая, в Москве зафиксировали минимальный суточный прирост больных с коронавирусом в мае — 3238 новых случаев. Последний раз менее 3,2 тыс. новых случаев заражения медики фиксировали 30 апреля.

По мнению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуацию с коронавирусом в России удалось стабилизировать. Она сообщила, что за последние дни практически не наблюдается прирост заражений. «По всей стране регионы добились того, что ситуация стабилизируется, и это, конечно, результат очень бережного отношения к своему здоровью», — сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что пандемия изменила условия жизни и в новой реальности россиянам придется жить еще долго. «Один из элементов только — как нам летать в новых условиях, а таких элементов в нашей жизни много. Мы как раз над этим работаем», — отметила она.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
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0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Москва
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