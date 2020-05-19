В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом

Общее количество смертей пациентов, зараженных COVID-19, в столице выросло до 1651. Также в Москве сейчас лечатся от коронавируса 115,5 тыс. человек

За последние сутки в Москве скончался 71 пациент с диагностированным коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. У всех больных также была выявлена пневмония.

Общее количество летальных случаев в столице, таким образом, выросло до 1651.

Также, по данным штаба на утро 18 мая, в столице было зафиксировано 146 062 больных коронавирусом с начала пандемии, из них 115 569 сейчас проходят курс лечения. На Москву приходится более половины от всех заболевших в России (290 678). Также высок уровень заражения в Московской области (28 290) и Санкт-Петербурге (10 887).

Всего в Москве 28 913 человек вылечились от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом.