В ВОЗ сообщили о снижении в России числа школьников с лишним весом

В России с 2014 года снижается число школьников с лишним весом, следует из данных исследования Health Behaviour in School-Aged Children (HSBC), которое провели под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Исследование основывали на опросе, проведенном в 2017-2018 годах в европейских странах и Канаде. Сравнение проводили с результатами опроса, проведенного в

2013-2014 годах.

Согласно исследованию, в 2014 году в России доля 11-летних мальчиков с лишним весом и ожирением составляла 30%, а спустя четыре года она уменьшилась до 27%. Среди девочек этот показатель снизился с 19% до 14%.

Среди мальчиков в возрасте 13 лет доля уменьшилась с 24% до 21%, а девочек осталась на уровне 13%. Исключением также стала группа подростков в возрасте 15 лет, где число девочек с лишним весом увеличилось с 2014 по 2018 год с 8% до 12%. Однако этот показатель среди 15-летних мальчиков снизился с 24% до 19%.