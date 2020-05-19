Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 72,98 (-0,23) Quote, 18 мая, 14:14
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 78,94 (-0,19) Quote, 18 мая, 14:14
В ВОЗ сообщили о снижении в России числа школьников с лишним весом Общество, 05:56 В Apple ответили на обвинения генпрокурора США в сотрудничестве с Россией Политика, 05:20 Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке Бизнес, 05:15 Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений Общество, 05:00 СМИ сообщили о заражении футболистов «Динамо» коронавирусом Спорт, 04:33 Ракета упала в районе «зеленой зоны» в Багдаде Общество, 04:01 ВОЗ сообщила о снижении в России числа пробовавших алкоголь школьников Общество, 03:33 Инфекционист Минздрава оценила сроки завершения эпидемии COVID в России Общество, 03:02 Инфекционисты оценили влияние майских выходных на заболеваемость COVID-19 Общество, 03:00 Трамп назвал ВОЗ марионеткой Китая Политика, 02:22 В Роспотребнадзоре заявили о снижении уровня циркуляции COVID-19 в Москве Общество, 02:11 Глава Минтруда назвал число заявлений на выплаты для детей Общество, 01:58 Глава Минтруда сообщил о росте числа безработных до 1,6 млн человек Общество, 01:46 Росгвардия показала видео задержания стрелявшего из квартиры в Москве Общество, 01:39
Новости без коронавируса ,  
0 

В ВОЗ сообщили о снижении в России числа школьников с лишним весом

В России с 2014 года снижается число школьников с лишним весом, следует из данных исследования Health Behaviour in School-Aged Children (HSBC), которое провели под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Исследование основывали на опросе, проведенном в 2017-2018 годах в европейских странах и Канаде. Сравнение проводили с результатами опроса, проведенного в
2013-2014 годах.

Согласно исследованию, в 2014 году в России доля 11-летних мальчиков с лишним весом и ожирением составляла 30%, а спустя четыре года она уменьшилась до 27%. Среди девочек этот показатель снизился с 19% до 14%.

Двое из пяти россиян оказались с болезнями из-за неправильного питания
Общество
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Среди мальчиков в возрасте 13 лет доля уменьшилась с 24% до 21%, а девочек осталась на уровне 13%. Исключением также стала группа подростков в возрасте 15 лет, где число девочек с лишним весом увеличилось с 2014 по 2018 год с 8% до 12%. Однако этот показатель среди 15-летних мальчиков снизился с 24% до 19%.

Помимо этого в исследовании выяснили, что в России снизилось число 15-летних мальчиков, пробовавших алкоголь — с 41% до 30%, а девочек — с 44% до 29%. Помимо этого уменьшилось число подростков, которые хоть раз в жизни курили сигареты. В 2014 году среди мальчиков и девочек исследование показало 40% курящих мальчиков и 31% девочек, а в 2018 году этот показатель сократился до 24% и 18% соответственно.
 

Теги: ВОЗ, школьники
Материалы по теме
ВОЗ сообщила о снижении в России числа пробовавших алкоголь школьников
Общество
Двое из пяти россиян оказались с болезнями из-за неправильного питания
Общество
Росстат обнаружил избыточный вес у трех из пяти россиян
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter