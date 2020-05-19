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Ракета упала в районе «зеленой зоны» в Багдаде

Ракета упала в «зеленой зоне» в Багдаде, где находится посольство США, сообщает Reuters со ссылкой на заявление военных.

Она упала на пустой дом внутри «зеленой» зоны. Военные отметили, что ракету запустили из восточного района Багдада.

Al Arabia со ссылкой на источники в органах безопасности сообщает, что запуск провели из ракетной установки «Катюша». По данным телеканала, ракета повредила стену пустого дома. канал пишет, что этот запуск ракеты в сторону «зеленой зоны» оказался 28-м за семь месяцев.

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Al Sumaria отмечает, что было запущено две ракеты. Источник сообщил телеканалу, что они упали перед «зеленой зоной», а одна из ракет приземлилась на крышу одного из зданий, но не нанесла повреждений. По его словам, служба безопасности начала поиск места запуска ракет.

В конце марта «зеленая зона» Багдада также подверглась ракетному обстрелу. Две ракеты упали рядом с американским посольством. Данным о пострадавших не было.

Теги: Багдад, ракета
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