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В Саратовской области отменили разрешение на прогулки и спорт на улице

В Саратовской области жителям вновь запретили прогулки и занятия спортом на улице из-за коронавируса. Такое решение принял оперативный штаб региона, сообщает пресс-служба правительства в социальной сети «ВКонтакте».

Ограничение пришлось вернуть из-за роста заболеваемости COVID-19, пояснил председатель правительства Александр Стрелюхин.

«Это нехороший симптом. Не хотелось бы ужесточать меры, но это вынужденно», — указал он. По его словам, жителям региона необходимо «набраться терпения» и дождаться стабилизации ситуации.

По данным оперативного штаба, ежедневный темп прироста COVID-19 в Саратовской области составляет 7,5%, при этом в среднем по России этот показатель равен 3,9%.

О том, что прогулки разрешат, власти Саратовской области сообщили 12 мая. Планировалось, что жители региона смогут гулять по одному или по двое, соблюдая социальную дистанцию.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Материал дополняется

Теги: Саратовская область, коронавирус
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