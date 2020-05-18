Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 72,98 (-0,23) Quote, 14:14
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 78,94 (-0,19) Quote, 14:14
Контактная группа по Донбассу вернулась на конфликтную почву Политика, 20:50 Волейболистка сборной России сообщила о предложении от бразильского клуба Спорт, 20:41 СДЭК сообщил об уловке мошенников при попытке продажи баз данных клиентов Технологии и медиа, 20:40 В Одессе обрушилась стена четырехэтажного жилого дома Общество, 20:27 Минздрав назвал сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса Общество, 20:27 Генпрокурор США обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем Политика, 20:13 Гендиректор «Анжи» заявил о недополученных от РПЛ 10 млн руб. Спорт, 20:13 На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна Общество, 20:13 Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей Бизнес, 20:12 Почему «зумеры» не похожи на «бумеров» и других предшественников Совместный проект, 20:08 Куйвашев заявил о вспышке COVID у работающих с «Красным и Белым» логистов Общество, 20:04 Глава Fight Nights сообщил о подключении отца Нурмагомедова к ИВЛ Спорт, 20:02 Власти Ярославля выпустили рекомендации после нападения медведя Общество, 19:49 Почему Баффет верит в US Bancorp больше, чем в Goldman Sachs Quote, 19:40
Новости без коронавируса ,  
0 

На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна

На юго-востоке Москвы неизвестный начал стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на улице Малышева в столичном районе Текстильщики. «Поступило сообщение о звуках выстрелов. Сейчас на месте находятся сотрудники правоохранительных органов. Предположительно установлено, что из окна квартиры неизвестный стрелял из охолощенного оружия», — сказали в пресс-службе главка.

В ведомстве отметили, что пострадавших в результате происшествия нет.

В Башкирии мотоциклист обстрелял таксиста у детской площадки
Общество
Фото: dpsstr / VK

Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что, по предварительным данным, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.

В воскресенье, 17 мая, на востоке столицы, недалеко от метро «Преображенская площадь», охранник магазина открыл стрельбу по двум людям. Нарушитель был задержан. По предварительным данным, участники конфликта находились в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: новости РБК, стрельба, Москва
Материалы по теме
В центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой
Общество
В Краснодаре произошла массовая драка со стрельбой
Общество
В Башкирии мотоциклист обстрелял таксиста у детской площадки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter