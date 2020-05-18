На юго-востоке Москвы неизвестный устроил стрельбу из окна

На юго-востоке Москвы неизвестный начал стрельбу из окна квартиры многоэтажного дома. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел на улице Малышева в столичном районе Текстильщики. «Поступило сообщение о звуках выстрелов. Сейчас на месте находятся сотрудники правоохранительных органов. Предположительно установлено, что из окна квартиры неизвестный стрелял из охолощенного оружия», — сказали в пресс-службе главка.

В ведомстве отметили, что пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник писал, что, по предварительным данным, стрелявший находился в состоянии алкогольного опьянения.