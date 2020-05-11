В Башкирии мотоциклист обстрелял таксиста у детской площадки

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Мотоциклист несколько раз выстрелил из травматического оружия в водителя такси, угрожавшего ему отверткой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

Ранее региональный Ufa1.ru опубликовал видео конфликта во дворе жилого дома рядом с детской площадкой.

По данным полиции, причиной инцидента стал дорожный конфликт в селе Мариинский Стерлитамакского района между водителем такси 1977 года рождения и водителем мотоцикла 1988 года рождения. После словесной перепалки завязалась драка, во время которой водитель такси достал отвертку и начал угрожать мотоциклисту. В ответ второй участник конфликта достал травматическое оружие.

«Водитель такси не принял предупреждение всерьез и начал нападать с отверткой в руках, и водитель мотоцикла начал отстреливаться от нападавшего. В итоге он совершил шесть выстрелов, четыре из которых попали в таксиста. Это не остановило водителя такси, и конфликт между мужчинами продолжился. Израсходовав все патроны, водитель мотоцикла начал избивать своего оппонента шлемом», — заявили в ведомстве.

Конфликт остановили прибывшие на место происшествия полицейские. Водителю такси оказана медицинская помощь. Позднее оба мужчины были доставлены в отдел полиции.