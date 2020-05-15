Роспотребнадзор предложил главе Свердловской области не смягчать карантин

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Глава управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских предложил губернатору Евгению Куйвашеву отменить объявленное ранее смягчение ограничительных мер и вернуть жителей на самоизоляцию. Об этом сообщает местный портал 66.ru со ссылкой на письмо главного санитарного врача главе региона.

Козловских отмечает, что эпидемиологическая ситуация в области не позволяет перейти к первому этапу смягчения карантинных мер. В регионе сохраняется высокий коэффициент распространения коронавируса, а свободного коечного фонда недостаточно. Козловских предложил Куйвашеву отменить свой указ о смягчении ограничительных мер с 19 мая и продлить режим повышенной готовности.

Ura.ru со ссылкой на источник в окружении губернатора сообщает, что после обращения главы Роспотребнадзора указ о смягчении мер будет переписан.

13 мая Куйвашев заявил о смягчении карантина в Свердловской области — со следующего вторника должны были открыться магазины и торговые центры. Их посещение должно было ограничиваться — не более одного посетителя на 10 кв. м, обязательное ношение средств защиты.