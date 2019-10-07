Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу района (ЕДДС).

В воскресенье, 6 октября, поступило сообщение об обнаружении тела в лесу в 100 км от села Тэрэпхэн. Погибшей оказалась женщина 1969 года рождения. В службе уточнили, что личность погибшей установлена. В районной администрации подтвердили факт того, что женщина умерла от нападения животного.

С приходом осени участились случаи выходов нападения медведей к населенным пунктам Забайкальского края. Как отметили в региональном Минприроды, хищники стали выходить к населенным пунктам из-за обострившегося у них чувства голода.

5 октября в результате нападения медведя погиб бывший депутат государственного собрания Якутии Александр Крылов. Предварительно известно, что трагедия произошла перед тем, как Крылов отправился с компанией на охоту. В частности, он взял квадроцикл и направился в сторону села Томтор. Во время поездки на дорогу вышел медведь, которого Крылов застрелил. В тот момент, когда бывший депутат подошел к хищнику, на него напал второй медведь. В результате мужчина скончался на месте.