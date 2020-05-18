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В Минтруде объяснили порядок выплаты накопительной части пенсии

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Более 98% граждан, выходящих на пенсию, получают средства ее накопительной части единовременно. Это происходит при выходе на пенсию, сообщили РБК в пресс-службе Минтруда.

Ранее «Известия» сообщили, что Минтруд предложил увеличить на полгода срок дожития, то есть время, в течение которого выплачивается накопительная пенсия. Ожидаемый период выплат накопительной пенсии предлагается повысить с 258 месяцев до 264, или 22 лет. По расчетам ведомства, ежемесячная накопительная пенсия при увеличении ожидаемого периода выплаты уменьшится в 2021 году на 2,3%.

Комментируя эту информацию, в ведомстве отметили, что ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется только при ее назначении. При этом граждане, у которых накопительная часть пенсии составляет менее 5% от общего пенсионного обеспечения, получают свои средства, предназначенные для выплаты накопительной части, единовременно при выходе на пенсию.

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Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

«Сегодня 98,7% граждан, выходящих на пенсию, получают средства накопительной части пенсии единовременно — при выходе на пенсию», — сообщили в министерстве.

В Минтруде объяснили, что накопительная пенсия выплачивается пожизненно. Под ожидаемым периодом выплаты подразумевается величина, которая используется для расчета ежемесячного размера пенсии.

«На размер накопительных пенсий тех граждан, кто ушел на пенсию в предыдущие годы, устанавливаемый на 2021 год коэффициент не влияет», — отметили в ведомстве. Минтруд добавил, что после назначения накопительная пенсия может пересматриваться только в сторону увеличения.

Теги: Минтруд, пенсии
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