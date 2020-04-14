Москалькова доложила Путину о двукратном росте числа обращений по пенсиям

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

За 2019 год более чем в два раза выросло количество обращений граждан к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой по вопросам перерасчета пенсий и предоставления льгот для инвалидов. Это следует из доклада Москальковой, который она направила президенту Владимиру Путину. Текст доклада опубликован на сайте «Российской газеты».

Сообщение о том, что Москалькова представила Путину свой ежегодный доклад, также опубликовано на сайте Кремля.

Всего за прошедший год омбудсмен получила более 38 тыс. обращений, из которых более 1,683 (4,4%) — коллективные. Наиболее часто россияне обращались по вопросам обеспечения прав в сфере уголовного судопроизводства: обращений по этой проблеме было 12,1 тыс., или 32%. Число таких жалоб увеличилось на 9% по сравнению с 2018 годом.

Количество обращений по поводу защиты социальных и жилищных прав, напротив, сократилось. Так, на 43% уменьшилось количество жалоб по вопросам участия в долевом строительстве жилья.

При этом чаще всего граждане обращались к омбудсмену из-за нарушений их прав в сфере уголовного судопроизводства. Таких жалоб поступило 12 168, или 32% от всех обращений к Москальковой.