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Москалькова доложила Путину о двукратном росте числа обращений по пенсиям

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

За 2019 год более чем в два раза выросло количество обращений граждан к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой по вопросам перерасчета пенсий и предоставления льгот для инвалидов. Это следует из доклада Москальковой, который она направила президенту Владимиру Путину. Текст доклада опубликован на сайте «Российской газеты».

Сообщение о том, что Москалькова представила Путину свой ежегодный доклад, также опубликовано на сайте Кремля.

Всего за прошедший год омбудсмен получила более 38 тыс. обращений, из которых более 1,683 (4,4%) — коллективные. Наиболее часто россияне обращались по вопросам обеспечения прав в сфере уголовного судопроизводства: обращений по этой проблеме было 12,1 тыс., или 32%. Число таких жалоб увеличилось на 9% по сравнению с 2018 годом.

Количество обращений по поводу защиты социальных и жилищных прав, напротив, сократилось. Так, на 43% уменьшилось количество жалоб по вопросам участия в долевом строительстве жилья.

При этом чаще всего граждане обращались к омбудсмену из-за нарушений их прав в сфере уголовного судопроизводства. Таких жалоб поступило 12 168, или 32% от всех обращений к Москальковой.

Москалькова сообщила о многократном росте жалоб во время эпидемии
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Накануне,13 апреля, Москалькова заявила об увеличении жалоб граждан на фоне распространения в России коронавирусной инфекции. По ее словам, их  число выросло почти в десять раз.

Большая часть жалоб касается эвакуации россиян из-за границы, а также нехватки мест в карантинных центрах и обсерваторах, пояснила омбудсмен. Кроме того, граждане жалуются на дефицит индивидуальных средств защиты, в том числе масок и дезинфицирующих средств, добавила она.

Теги: обращения, Татьяна Москалькова, защита прав
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