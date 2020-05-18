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Эксперты оценили перспективы российского экраноплана «Чайка»

Модель экраноплана А-050 «Чайка»
Модель экраноплана А-050 «Чайка» (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Советские разработки в сфере экранопланов, на которых основан проект российского экраноплана А-050, были уникальны, но это не говорит об их эффективности и том, что они остаются актуальными. Об этом сообщили РБК военные эксперты, оценивая статью американского издания We Are The Mighty об этой разработке.

«Советские разработки были уникальные в этом плане, и подобных больше не было нигде. Но сегодня мир меняется, меняются формы и способы боевых действий. Меняются формы оружия, поэтому не нам ностальгировать об этом и не им педалировать эту тему. Вся концепция вооруженной борьбы меняется, не нужно цепляться за якоря прошлого, нужно двигаться вперед», — сказал РБК директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко.

Американское СМИ назвало «морским монстром» российский экраноплан А-050
Технологии и медиа
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Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский напомнил, что экранопланы были сняты с вооружения еще в Советском Союзе из-за ряда недостатков. Ни одна страна мира больше такие технологии не разрабатывала. «По преимуществам считалось, что экраноплан имеет скорость, близкую к самолетной, но в то же время действует с такой скоростью на морских пространствах. В советское время их оснащали ударными системами вооружения, поэтому предполагалось, что он достаточно быстро может подойти к кораблям противника, нанести удар и отойти. Но там целый ряд сложностей технического и тактического плана был вскрыт, когда их начали эксплуатировать, и в итоге от них отказались. Если их не берет Министерство обороны, то рассуждения о военной мощи — это ни о чем», — рассказал он РБК.

Мантуров рассказал о разработке экраноплана с ракетным вооружением
Политика

Американское издание We Are the Mighty, специализирующееся на развлекательном контенте, 14 мая опубликовало статью, в которой описывало проект аварийно-спасательного экраноплана А-050 «Чайка». Его издание назвало «морским монстром», напомнив, что он создается на основе советского военного экраноплана «Лунь».

Теги: новости РБК, экраноплан, авиация, вооружение
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