Владелец ответил на арест бренда Stolichnaya по делу ЮКОСа

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Федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт», которому принадлежат права на бренды российской водки Stolichnaya и Moskovskaya, будет оспаривать их арест через суд. Об этом сообщил РБК представитель предприятия.

«Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании «ЮКОС» и Российской Федерации неправомерным. Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменен в судебном порядке», — заявил представитель предприятия.

Арест на бренды водки был наложен судом в Нидерландах по иску бывших акционеров компании «ЮКОС». В феврале суд в Гааге подтвердил их право требовать с России возмещения на $50 млрд за экспроприацию активов. С учетом штрафов и процентов эта сумма возросла до $57 млрд. Россия вновь обжаловала это решение, но экс-акционеры компании предупредили, что будут добиваться ареста принадлежащих российским властям активов за рубежом в счет долга.

Россия в лице «Союзплодоимпорта» почти 20 лет вела судебную тяжбу из-за прав на марки водки Stolichnaya и Moskovskaya. В конце 1990-х годов их и еще 41 бренд водки купил за $300 тыс. предприниматель и владелец SPI Group Юрий Шефлер. Позднее справедливую стоимость купленных брендов Счетная палата оценила минимум в $400 млн. К 2015 году стоимость только Stolichnaya и Moskovskaya достигала, по экспертным оценкам, уже $2 млрд. «Союзплодоимпорт» судится за права на эти марки в нескольких странах, спор до сих пор продолжается в судах Австралии, США и Австрии. Права предприятия на бренды в странах Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург) суд закрепил всего несколько месяцев назад, в январе.