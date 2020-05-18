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На востоке Москвы пассажир избил таксиста и уехал на его машине

Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС
Фото: Станислав Тихомиров / ТАСС

На востоке Москвы мужчина в ходе конфликта с водителем такси избил его, после чего сел за руль машины и скрылся. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел в ночь на 18 мая на на Святоозерской улице. «Между водителем такси и пассажиром произошел конфликт, в ходе которого пассажир нанес водителю телесные повреждения. Сел за руль такси и скрылся», — рассказали в пресс-службе.

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Машину позднее обнаружили брошенной недалеко от места происшествия. Полиция разыскивает злоумышленника.

В начале мая московская полиция завела дело о побоях после нападения на таксиста на улице Коровий Вал. По данным полиции, конфликт возник на почве «неприязненных отношений». Подозреваемого задержали, он находится под подпиской о невыезде.

Теги: Москва, нападение, таксист, новости РБК
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