Полиция завела уголовное дело после нападения на таксиста в Москве

Фото: Олег Яковлев / РБК

Московская полиция завела уголовное дело по ст. 116 УК (побои) после произошедшего 1 мая нападения на таксиста по адресу: улица Коровий Вал, дом 1. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«На почве внезапно возникших неприязненных отношений неизвестный причинил телесные повреждения водителю автомобиля, об этом водитель автомобиля заявил в полицию», — заявили там.

В пресс-службе также отметили, что сейчас подозреваемый задержан и находится под подпиской о невыезде. В данный момент ведется следствие и устанавливаются обстоятельства инцидента.

24 апреля глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал поручение изучить все обстоятельства конфликта между водителем такси и пассажиркой из-за несчитавшегося QR-кода последней. ТАСС сообщил, что в столице водитель «Яндекс.Такси» нанес побои пассажирке, у которой с помощью приложения не удалось считать QR-код пропуска. По данным РЕН ТВ, мужчина силой вытащил девушку из машины, после чего ее доставили в больницу с ссадинами.