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Названы лучшие по качеству жизни города России
Лидером в 2019 году стала Казань, занимавшая годом ранее только четвертое место. Прошлогодний лидер, Тюмень, откатился на третье место, уступив еще и Грозному. В Москве выше всего оценили культуру, ниже — работу городских властей
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются тем городом России, жители которого ведут наиболее качественную жизнь, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета. Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.

При проведении исследования учитывались такие показатели, как:

  • оценка общего положения дел в городе — доля довольных жизнью, доля уверенных в своем завтрашнем дне и будущем своего работодателя, доля тех, кто не собирается переезжать в поисках лучшей жизни;
  • работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции — число пробок, уровень развития общественного транспорта, скорость починки дорожного полотна и частота ремонта ходовой части личных автомобилей, эффективность работы сотрудников ГИБДД и т.д.;
  • развитие образования и культурной инфраструктуры — число тех, кто верит в возможность получить в городе хорошее современное образование, и тех, кто считает, что в городе достаточно театров, музеев, библиотек и т.д.;
  • состояние жилого фонда и благоустройство города — качество работы ЖКХ, количество строящегося жилья, состояние жилых домов и благоустройство города в целом;
  • работа местных властей — доля тех, кому за последний год не приходилось давать взятки полицейским, врачам, преподавателям, сотрудникам ЖКХ и т.п., а также тех, кто уверен, что местные власти много делают для благополучия горожан, а последние могут заметно влиять на их решения;
  • качество медицинского обслуживания — доля довольных качеством медицинского обслуживания и числом учреждений здравоохранения, доля тех, кому не приходилось выезжать за помощью врачей за пределы города, а также тех, кому за последние два-три года года не хотелось подать на медиков в суд и т.д.

По всем вышеперечисленным критериям Казань оказалась в топ-4, причем наиболее высоко казанцы оценили общее состояние дел в городе и ситуацию на дорогах (по обоим показателям — первое место). По оценке состояния жилого фонда и благоустройства города Казань уступила только Грозному, по оценке эффективности местной власти — Грозному и Тюмени, по оценке качества медицины — Севастополю и Новороссийску, а по оценке образования и культуры — Москве, Краснодару и Красноярску.

В рейтинге 2018 года Казань занимала четвертое место, а лидером была Тюмень. В обновленном рейтинге она заняла третье место, уступив еще и Грозному. Столица Чечни заняла первые места по оценке эффективности местной власти и состоянию жилого фонда и благоустройства города, однако качество местной медицины, образования и культуры его жители считают низким — 66-е и 38-е места из 78-ми включенных в рейтинг городов соответственно.

В топ-10 по общему рейтингу качества жизни также вошли:

  • Краснодар — выше всего местные жители оценивают развитие в городе культуры и образования (второе место в категории), ниже всего — работу местной власти (30-е место);
  • Москва — высшую оценку получило развитие культуры и образования (первое место), низшую — работа местной власти (33-е место);
  • Санкт-Петербург — высшую оценку жители дали общему положению дел в городе (четвертое место), низшую — работе местной власти (60-е место);
  • Иркутск — одинаково высоко местные жители оценивают уровень развития культуры и образования и работу местной власти (седьмые места), ниже всего — качество медицинского обслуживания (28-е место);
  • Севастополь — выше всего здесь оценивают качество медицины (первое место), ниже всего — состояние жилого фонда и благоустройства города (75-е место);
  • Уфа — одинаково высоко уфимцы оценили развитие образования и культуры и качество медицинского обслуживания (13-е места), ниже всего — ситуацию на дорогах (25-е место);
  • Кемерово — наиболее высокой оценки удостоилась работа местных властей (пятое место), самой низкой — ситуация на дорогах (58-е место).

В каждом городе было опрошено не менее 600 человек. «Использованные выборки репрезентативны и полностью отражают социально-демографический профиль населения по рассмотренным городам», — отмечается в отчете Финансового университета.

Автор: Евгений Калюков
Теги: города России, рейтинг
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