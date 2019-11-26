Названы лучшие по качеству жизни города России

Лидером в 2019 году стала Казань, занимавшая годом ранее только четвертое место. Прошлогодний лидер, Тюмень, откатился на третье место, уступив еще и Грозному. В Москве выше всего оценили культуру, ниже — работу городских властей

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ни Москва, ни Санкт-Петербург не являются тем городом России, жители которого ведут наиболее качественную жизнь, следует из данных исследования, проведенного экспертами Финансового университета. Опросив жителей 78 российских городов, ученые выяснили, что выше всего в 2019 году оценивают качество своей жизни в Казани.

При проведении исследования учитывались такие показатели, как:

оценка общего положения дел в городе — доля довольных жизнью, доля уверенных в своем завтрашнем дне и будущем своего работодателя, доля тех, кто не собирается переезжать в поисках лучшей жизни;

— доля довольных жизнью, доля уверенных в своем завтрашнем дне и будущем своего работодателя, доля тех, кто не собирается переезжать в поисках лучшей жизни; работа служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции — число пробок, уровень развития общественного транспорта, скорость починки дорожного полотна и частота ремонта ходовой части личных автомобилей, эффективность работы сотрудников ГИБДД и т.д.;

— число пробок, уровень развития общественного транспорта, скорость починки дорожного полотна и частота ремонта ходовой части личных автомобилей, эффективность работы сотрудников ГИБДД и т.д.; развитие образования и культурной инфраструктуры — число тех, кто верит в возможность получить в городе хорошее современное образование, и тех, кто считает, что в городе достаточно театров, музеев, библиотек и т.д.;

— число тех, кто верит в возможность получить в городе хорошее современное образование, и тех, кто считает, что в городе достаточно театров, музеев, библиотек и т.д.; состояние жилого фонда и благоустройство города — качество работы ЖКХ, количество строящегося жилья, состояние жилых домов и благоустройство города в целом;

— качество работы ЖКХ, количество строящегося жилья, состояние жилых домов и благоустройство города в целом; работа местных властей — доля тех, кому за последний год не приходилось давать взятки полицейским, врачам, преподавателям, сотрудникам ЖКХ и т.п., а также тех, кто уверен, что местные власти много делают для благополучия горожан, а последние могут заметно влиять на их решения;

— доля тех, кому за последний год не приходилось давать взятки полицейским, врачам, преподавателям, сотрудникам ЖКХ и т.п., а также тех, кто уверен, что местные власти много делают для благополучия горожан, а последние могут заметно влиять на их решения; качество медицинского обслуживания — доля довольных качеством медицинского обслуживания и числом учреждений здравоохранения, доля тех, кому не приходилось выезжать за помощью врачей за пределы города, а также тех, кому за последние два-три года года не хотелось подать на медиков в суд и т.д.

По всем вышеперечисленным критериям Казань оказалась в топ-4, причем наиболее высоко казанцы оценили общее состояние дел в городе и ситуацию на дорогах (по обоим показателям — первое место). По оценке состояния жилого фонда и благоустройства города Казань уступила только Грозному, по оценке эффективности местной власти — Грозному и Тюмени, по оценке качества медицины — Севастополю и Новороссийску, а по оценке образования и культуры — Москве, Краснодару и Красноярску.

В рейтинге 2018 года Казань занимала четвертое место, а лидером была Тюмень. В обновленном рейтинге она заняла третье место, уступив еще и Грозному. Столица Чечни заняла первые места по оценке эффективности местной власти и состоянию жилого фонда и благоустройства города, однако качество местной медицины, образования и культуры его жители считают низким — 66-е и 38-е места из 78-ми включенных в рейтинг городов соответственно.