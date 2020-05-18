Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у восточного побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщается на сайте краевого главка МЧС России.

Сейсмическое событие произошло 18 мая утром по местному времени. Его эпицентр находился в акватории Тихого океана в 121 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского.

Сейсмособытие нецунамигенное, в населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось. Жертв и разрушений нет. Звонки в ЕДДС муниципальных образований Камчатского края от граждан не поступали.

В конце апреля землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 204 км от села Мильково Мильковского района Камчатского края. Эпицентр залегал на глубине 41 км.