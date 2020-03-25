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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 7,6

Землетрясение магнитудой 7,6 произошло на Камчатке. По предварительной информации, жертв и разрушений нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», землетрясение произошло днем 25 марта на глубине 50 км. Эпицентр сейсмособытия находился в акватории Тихого океана на расстоянии в 463 км южнее Петропавловск-Камчатского городского округа. До береговой линии — 317 км. Угроза цунами не объявлялась.

По данным ведомства, подземные толчки силой до 5 баллов ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского и Вилючинского городских округов, а также Елизовского и Усть-Большерецкого районов.

21 января на востоке Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,8. Эпицентр землетрясения находился в 126 км от поселка Усть-Камчатск и залегал на глубине 165 км.

Теги: Курильские острова, землетрясение, угроза цунами
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