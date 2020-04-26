У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у восточного побережья Камчатки. Об этом свидетельствуют данные Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическое событие произошло 25 апреля в 23:20 по времени UTC (14:20 мск) в 204 км от села Мильково Мильковского района Камчатского края. Эпицентр залегал на глубине 41 км.

Как сообщает «РИА Нововсти» со ссылкой на краевой главк МЧС России, в населенных пунктах региона землетрясение не ощущалось. Жертв и разрушений нет.

15 апреля у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5 баллов. Тогда очаг находился в 160 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского и залегал на глубине 10 км.