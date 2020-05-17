Путин поздравил Нетаньяху с избранием на должность премьера Израиля
Президент России Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля на новый срок. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что высоко ценит сложившиеся с Нетаньяху отношения, которые позволяют по-деловому и обстоятельно обсуждать любые вопросы двусторонней и международной повестки, в том числе самые сложные темы.
«Рассчитываю, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — заявил Путин в телеграмме Нетаньяху.
По мнению российского лидера, это будет отвечать интересам народов Израиля и России, а также поможет обеспечить мир, стабильность и безопасность.