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Путин поздравил Нетаньяху с избранием на должность премьера Израиля

Биньямину Нетаньяху и Владимир Путин
Биньямину Нетаньяху и Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / AP)

Президент России Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля на новый срок. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что высоко ценит сложившиеся с Нетаньяху отношения, которые позволяют по-деловому и обстоятельно обсуждать любые вопросы двусторонней и международной повестки, в том числе самые сложные темы.

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Биньямин Нетаньяху и Бени Ганц (слева)

«Рассчитываю, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — заявил Путин в телеграмме Нетаньяху.

По мнению российского лидера, это будет отвечать интересам народов Израиля и России, а также поможет обеспечить мир, стабильность и безопасность.

Парламент Израиля (Кнессет) утвердил состав нового коалиционного правительства. Биньямин Нетаньяху останется премьер-министром на 18 месяцев. На вторую половину срока премьером Израиля станет его политический противник Бени Ганц, который до этого времени будет заместителем главы правительства. После этого Нетаньяху станет заместителем премьер-министра. Кнессет назначил датой обмена должностями 17 ноября 2021 года.

Для формирования нового правительства потребовался почти год и трое выборов, первые из которых прошли в апреле 2019 года.

Теги: Владимир Путин, Израиль, поздравление, Биньямин Нетаньяху
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