Путин поздравил Нетаньяху с избранием на должность премьера Израиля

Биньямину Нетаньяху и Владимир Путин (Фото: Максим Шеметов / AP)

Президент России Владимир Путин поздравил Биньямина Нетаньяху со вступлением в должность премьер-министра Израиля на новый срок. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что высоко ценит сложившиеся с Нетаньяху отношения, которые позволяют по-деловому и обстоятельно обсуждать любые вопросы двусторонней и международной повестки, в том числе самые сложные темы.

«Рассчитываю, что новое правительство под вашим руководством продолжит линию на развитие дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами», — заявил Путин в телеграмме Нетаньяху.

По мнению российского лидера, это будет отвечать интересам народов Израиля и России, а также поможет обеспечить мир, стабильность и безопасность.