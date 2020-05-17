Кабмин обязал согласовывать решения о приостановке работы предприятий

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Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов подписал постановление, которое обязывает глав регионов согласовывать решения о приостановке деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей с оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Документ опубликован на сайте правительства.

Постановление также касается ограничения деятельности организаций и предприятий, в частности, определения особенностей режима работы и численности работников.

Глава региона должен направить проект решения в Минэкономразвития, потом документ попадет на рассмотрение в Роспотребнадзор и Минфин. Они определят целесообразность решения. Окончательно проект будет согласовывать оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Проекты по ряду областей экономики будут считаться согласованными, если в течение пяти суток после их поступления в Минфин власти не отказали в их согласовании.