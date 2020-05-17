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Кабмин обязал согласовывать решения о приостановке работы предприятий

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов подписал постановление, которое обязывает глав регионов согласовывать решения о приостановке деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей с оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Документ опубликован на сайте правительства.

Постановление также касается ограничения деятельности организаций и предприятий, в частности, определения особенностей режима работы и численности работников.

Глава региона должен направить проект решения в Минэкономразвития, потом документ попадет на рассмотрение в Роспотребнадзор и Минфин. Они определят целесообразность решения. Окончательно проект будет согласовывать оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Проекты по ряду областей экономики будут считаться согласованными, если в течение пяти суток после их поступления в Минфин власти не отказали в их согласовании.

В проектах глав регионов должны содержаться перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, работу которых планируют приостановить или ограничить, территории, где они находятся, период времени для приостановки деятельности или ограничений и меры поддержки, цель которых — сохранение занятости. При этом вводить ограничения нельзя против тех, кто входит в наиболее пострадавшие от ситуации с коронавирусом отрасли.

Президент России Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая периода нерабочих дней, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Однако он оставил за главами регионов право приостанавливать и ограничивать работу предприятий, если они не могут соблюдать санитарные требования. По словам главы государства, несмотря на это, сотрудники должны получать зарплату.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: правительство, предприятия, коронавирус, ограничения
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