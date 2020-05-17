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В США запустили ракету-носитель Atlas V с военным космопланом

Фото: John Raoux / AP
Фото: John Raoux / AP

Компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Atlas V с базы Военно-воздушных сил (ВВС) США на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщается на сайте компании.

На борту ракеты-носителя находится космоплан американских ВВС X-37B. Старт состоялся в 09:14 по времени Восточного побережья США (16:14 мск). Этот полет стал шестым для космоплана. В United Launch Alliance заявили, что миссия успешно завершена.

Вместе с X-37B на орбите развернули спутник FalconSat-8, разработанный Академией ВВС США и спонсируемый исследовательской лабораторией ВВС. Он предназначен для проведения экспериментов на орбите, отметили в компании.

В конце октября 2019 года космоплан X-37B вернулся на Землю, проведя на орбите более двух лет. В американских ВВС отмечали, что он проводил эксперименты на орбите.

Это была пятая миссия экспериментального беспилотного космического самолета. В 2017 году его запуском занималась компания Илона Маска SpaceX с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

Полеты космоплана засекречены, и информация о том, какие он выполняет задачи, не раскрывается. Во время четвертой миссии, завершившейся в мае 2017 года, ВВС США сообщали, что он «выполнял операции по снижению риска и эксперименты для развития многоразовых космических транспортных технологий», однако не уточняли, о чем идет речь.

Теги: США, Флорида, запуск ракеты
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