В США запустили ракету-носитель Atlas V с военным космопланом

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Компания United Launch Alliance запустила ракету-носитель Atlas V с базы Военно-воздушных сил (ВВС) США на мысе Канаверал в штате Флорида. Об этом сообщается на сайте компании.

На борту ракеты-носителя находится космоплан американских ВВС X-37B. Старт состоялся в 09:14 по времени Восточного побережья США (16:14 мск). Этот полет стал шестым для космоплана. В United Launch Alliance заявили, что миссия успешно завершена.

Вместе с X-37B на орбите развернули спутник FalconSat-8, разработанный Академией ВВС США и спонсируемый исследовательской лабораторией ВВС. Он предназначен для проведения экспериментов на орбите, отметили в компании.

В конце октября 2019 года космоплан X-37B вернулся на Землю, проведя на орбите более двух лет. В американских ВВС отмечали, что он проводил эксперименты на орбите.