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Космоплан ВВС США вернулся на Землю после рекордного полета на орбиту
Беспилотный космический самолет американских ВВС США провел на орбите более двух лет. Это пятая миссия космоплана, детали его работы на орбите засекречены
Фото: af.mil

Космоплан ВВС США X-37B в воскресенье приземлился во Флориде после полета на орбиту, продлившегося более двух лет. О завершении очередной испытательной миссии сообщили ВВС США.

«Космический самолет проводил эксперименты на орбите в течение 780 дней, побив недавно свой собственный рекорд, проведя на орбите более двух лет. На сегодняшний день общее количество дней, проведенных на орбите в рамках данной программы, составляет 2865 дней», — говорится в сообщении.

Глава ВВС США Барбара Барретт заявила, что X-37B продолжает демонстрировать важность космического самолета многоразового использования». «Каждая последующая миссия развивает космические возможности нашей страны», — добавила она.

Директор управления сил быстрого реагирования ВВС США Рэнди Уолден указал на то, что данная программа продолжает стремительно развиваться. «Успешно приземлившись сегодня, X-37B выполнил самый длинный на сегодняшний день полет, а также выполнил все задачи миссии», — приводятся в сообщении его слова. «В рамках этой миссии, среди прочего, успешно проводились эксперименты в Лаборатории исследований ВВС, а также полеты малых спутников», — добавил он.

Это уже пятая миссия X-37B. Во время предыдущего полета космоплан провел на орбите 718 дней. Следующая миссия намечена на 2020 год. Все полеты X-37B засекречены, информация о том, какие именно задачи выполняет космоплан, не раскрывается.

 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: США, космос, ВВС США
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