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Пандемия коронавируса ,  
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Попова сообщила о сохранении санитарных правил из-за COVID-19 летом

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Летом россиянам придется соблюдать те же санитарные правила из-за коронавируса, что и весной. Об этом в интервью Павлу Зарубину, автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она прокомментировала версию о том, что коронавирус становится менее активным в жаркую погоду. Попова заявила, что люди всегда ищут надежду даже там, где она маловероятна.

«Ориентироваться надо на то, что летом и в жару нам придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения», — сказала она.

По ее словам, ситуацию с инфекцией можно будет назвать нормальной, когда число новых заболевших в сутки будет равняться нулю. Попова отметила, что большая часть населения не заразилась, так как умеет соблюдать ограничения. Она заявила, что когда люди научатся соблюдать их постоянно и не делать исключений, тогда не придется ужесточать ограничительные меры.

В НИИ вирусологии предсказали всплеск заражения COVID-19 с приходом жары
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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В начале мая в Роспотребнадзоре сообщили, что жара и солнечные лучи снижают активность коронавирусной инфекции нового типа. По данным ведомства, это происходит при температуре от 30 градусов и выше, а при 70 градусах вирус полностью дезактивируется. В службе отмечали, что разрушению инфекции также способствует низкий уровень влажности.

Впоследствии профессор НИИ им. Ивановского Михаил Щелканов заявил, что с наступлением жары число заболевших может начать расти по всей России. По его словам, вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, «не привязаны так сильно к температуре сами по себе». Он отметил, что изменится поведение людей, которые будут стараться чаще выходить на улицу, и это может привести к скачку числа зараженных.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Роспотребнадзор, пандемия, коронавирус
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