Попова сообщила о сохранении санитарных правил из-за COVID-19 летом

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Летом россиянам придется соблюдать те же санитарные правила из-за коронавируса, что и весной. Об этом в интервью Павлу Зарубину, автору программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она прокомментировала версию о том, что коронавирус становится менее активным в жаркую погоду. Попова заявила, что люди всегда ищут надежду даже там, где она маловероятна.

«Ориентироваться надо на то, что летом и в жару нам придется соблюдать те же правила, чтобы снизить риски заражения», — сказала она.

По ее словам, ситуацию с инфекцией можно будет назвать нормальной, когда число новых заболевших в сутки будет равняться нулю. Попова отметила, что большая часть населения не заразилась, так как умеет соблюдать ограничения. Она заявила, что когда люди научатся соблюдать их постоянно и не делать исключений, тогда не придется ужесточать ограничительные меры.