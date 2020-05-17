Путин поздравил Токаева с днем рождения

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин «тепло поздравил» президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, говорится в сообщении Кремля.

В ходе телефонного разговора стороны затронули актуальные вопросы повестки дня, отмечается в сообщении.

Ранее Путин уже направил Токаеву поздравительную телеграмму, указывает Кремль. В поздравлении российский президент отметил вклад Токаева в развитие партнерства между Россией и Казахстаном и пожелал ему здоровья и успехов в государственной деятельности.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-казахстанских связей», — отметил Путин в телеграмме.

17 мая Токаеву исполнилось 67 лет. Он приступил к работе на президентском посту после того, как Нурсултан Назарбаев, занимавший пост президента Казахстана с 1990 года, в марте прошлого года объявил о сложении полномочий. Ранее, с 2013 года, Токаев был председателем сената парламента республики.