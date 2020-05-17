Из Сербии вылетел последний самолет с российскими военными медиками

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Из Белграда вылетел четвертый и последний за воскресенье самолет с российскими военными, которые помогали в Сербии в борьбе против коронавируса. Об этом сообщило Минобороны России, передает «РИА Новости».

Самолет Ил-76 российских ВКС с военнослужащими и специальной техникой вылетел в Россию с аэродрома «Батайница» в Белграде, заявили в министерстве.

Ранее Минобороны сообщало, что 17 мая из Сербии вылетят четыре борта ВКС России, которые доставят 20 военнослужащих и пять единиц специальной военной техники.

О начале возвращения российский военных из Сербии Минобороны сообщило накануне. Всего на 16 мая было запланировано три рейса для транспортировки 40 военных и четырех единиц спецтехники.

Самолеты ВКС России прибыли в Сербию 4 апреля. Всего в страну прилетели 11 рейсов с военными медиками и вирусологами. Кроме того, были доставлены 16 единиц военной техники.

Согласно последним данным, в Сербии выявили 10,4 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 4,4 тыс. заразившихся выздоровели. Общее число умерших от COVID-19 с начала эпидемии составляет 225 человек. 7 мая парламент Сербии ослабил ограничения в рамках борьбы с инфекцией, отменив чрезвычайное положение и комендантский час.

