Россия начала вывод боровшихся с коронавирусом военных из Сербии

Россия начала возвращать из Сербии военнослужащих, которые принимали участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

По данным министерства, российские военные направляются на аэродром Батайница из пункта дислокации в Белграде.

«На аэродроме будет осуществлена погрузка личного состава и техники в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для убытия на Родину», — говорится в сообщении.

Всего на 16 мая запланировано три рейса в Россию с 40 военными и 4 единицами спецтехники на борту.