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Россия начала вывод боровшихся с коронавирусом военных из Сербии

Россия начала возвращать из Сербии военнослужащих, которые принимали участие в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте Минобороны.

По данным министерства, российские военные направляются на аэродром Батайница из пункта дислокации в Белграде.

«На аэродроме будет осуществлена погрузка личного состава и техники в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для убытия на Родину», — говорится в сообщении.

Всего на 16 мая запланировано три рейса в Россию с 40 военными и 4 единицами спецтехники на борту.

В Сербии отменили чрезвычайное положение и комендантский час
Политика
Фото: Andrej Cukic / EPA / ТАСС

В связи с распространением коронавирусной инфекции власти Сербии в конце марта обратились за помощью к России. Так, 2 апреля российский президент Владимир Путин и сербский лидер Александр Вучич договорились об оказании гуманитарной помощи по линии Минобороны.

Спустя два дня в Сербию прибыли 11 самолетов ВКС России с 87 военнослужащими на борту. Среди них были военные медики и вирусологи. В страну также направили медицинское оборудование и 16 единиц военной техники.

Позднее, 7 мая, парламент Сербии отменил чрезвычайное положение, введенное в стране 15 марта из-за эпидемии COVID-19.

Согласно последним данным, в Сербии зарегистрировано 10 438 случаев коронавируса, общее число погибших с начала эпидемии составляет 225 человек.


 

Теги: Россия, Сербия, коронавирус, военные
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